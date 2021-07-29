В Турции вслед за Анталией начались лесные пожары у курортного города Мармарис на Эгейском море. Об этом сообщает канал NTV.

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Как сообщается, пожары замечены у района Мармариса Сителер. Из-за приближения огня туристов двух 3-звездочных отелей и четырех вилл эвакуировала полиция в мерах предосторожности.

Этих людей разместили в других гостиницах, говорится в сообщении. Кроме того, некоторые отдыхающие покидали прилегающие к пожару гостиницы самостоятельно.

В больницы забрали шестерых человек, которым стало плохо из-за дыма, пишут журналисты. Министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли сообщил, что к тушению пожаров привлекли 30 пожарных машин, самолет и пять вертолетов.

Издание Hurriyet также пишет, что большое количество спасателей отправились на место пожара, которое находится в 100 метрах от поселка и отелей.

Вчера сообщалось, что на фоне сильной жары в Турции произошли лесные пожары, которые добрались до города Манавгат в курортной провинции Анталия.

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Видео - Yeniçağ TV

Марк Сировой

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