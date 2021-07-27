Человечеству необходимо готовиться к еще большим случаям рекордной жары – ученые

Человечество в ближайшие десятилетия столкнется с еще большими волнами аномальной жары. Об этом говорится в исследовании Швейцарской высшей технической школы Цюриха (ETH Zurich), которое опубликовал журнал Nature и кратко пересказало с комментариями ученых американское издание Axios.

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Исследователи сосредоточились на изучении рекордных недельных волн тепла, таких как в Канаде и на Северо-Западе США. Они изучали, как вероятность их возникновения будет меняться в зависимости от скорости и количества выбросов парниковых газов.

Ученые пришли к выводу, что во время предыдущих исследований аномальной жары фактор скорости изменения климата (а не абсолютной величины потепления) не учитывался должным образом. По их прогнозу, ускоряющиеся темпы потепления "практически гарантируют более экстремальные температурные рекорды в ближайшие десятилетия".

"Главный посыл заключается в том, что нам необходимо подготовиться к большему количеству явлений с рекордной жарой в ближайшие десятилетия. Они значительно побьют предыдущие рекордные температуры", – сказал в комментарии Axios соавтор исследования, доктор Эрих Маркус Фишер.

Он подчеркнул, что вероятность рекордной жары напрямую связана со скоростью потепления – и для снижения риска такой рекордной жары необходимо очень сильно и быстро сократить выбросы парниковых газов.

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Марк Сировой

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