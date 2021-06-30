Третий день аномальной жары +50º и десятки погибших. Канада бьет температурные рекорды

В отдельных районах Канады уже третий день фиксируют невероятную жару – столбик термометра на западе страны застыл на отметке +49,6º. По данным полиции, только в Ванкувере в провинции Британская Колумбия за несколько дней было зарегистрировано 130 случаев внезапной смерти, пишет ВВС.

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Правоохранители отметили, что большинство умерших были пожилыми людьми, многие из них имели сопутствующие хронические заболевания, которые усугубились из-за жары. Официально "жертвами жары" в Ванкувере были признаны 65 умерших.

Ранее столбик термометра в Канаде никогда не поднимался выше +45º. Рекордные температуры были также зафиксированы на северо-западе США – там тоже участились случаи внезапной смерти местных жителей.

Сейчас люди стараются максимально оставаться дома, однако даже там такая жара переносится тяжело. По версии синоптиков, такие температуры вызваны "тепловым куполом" – областью высокого давления, удерживающей горячий воздух, а также всеобщим глобальным потеплением.

24 июня 2021 года Киев побил температурный рекорд за последние 75 лет.

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Дарья Мостовая

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