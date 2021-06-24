Аномальная жара. Киев побил температурный рекорд за последние 75 лет

Вчера, 23 июня, в Киеве был зафиксирован температурный рекорд – впервые с 1946 года столбик термометра в этот день поднялся до отметки +34º. Сегодня и завтра в столице ожидается такая же аномальная жара – до +34º...+35º, рассказала в эфире канала Киев синоптик Укргидрометцентра Александра Хала.

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Она отметила, что на выходных станет чуть свежее и прохладнее благодаря дождям, но особого снижения температуры ждать пока не приходится.

Примечательно, что аналогичная ситуация наблюдается и в России, где обычно лето всегда проходит традиционно прохладнее. Но сейчас в Москве и Санкт-Петербурге синоптики фиксируют те же температурные показатели +30º...+35º.

22 июня 2021 года отдельные районы Киева накрыло песчаной бурей.

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Дарья Мостовая

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