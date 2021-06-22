Пока Украина "плавится" от жары, у полярников на Вернадском – зимняя сказка: морозное фото

21 июня на украинской научной станции "Академик Вернадский" отпраздновали середину зимы – этот день в Антарктиде по традиции называют Мидвинтером. По случаю праздника сотрудница Национального антарктического центра Оксана Савенко выложила вчерашнее фото.

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"На праздник середины зимы у нас выпали рекордные запасы снега. Вроде бы недавно расчистил свой участок, а его уже снова засыпало. Но как красиво и празднично!", – пишет она.

Мидвинтер, когда Солнце проходит точку летнего солнцестояния, в Антарктике отмечают уже более 100 лет (с 1898 года). Это главный культурный праздник на континенте и, наряду с Днем Антарктиды, один из двух основных антарктических праздников. С этого дня там начинает удлиняться световой день, то есть зима медленно уступает весне.

В сложных условиях ежедневной рутинной работы, особенно во время полярной ночи, такие праздники – важная составляющая досуга полярников.

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На "Вернадском" ранее обязательным элементом празднования было "крещение" в ледяной воде, после которого "новичок" получал удостоверение и право называться настоящим полярником. Как с этим было в 2021 году, неизвестно.

Центральный элемент празднования Мидвинтера – еда. Так как зимние запасы там по-прежнему ограничены, большинство ингредиентов для блюд на этот день специально хранятся в течение нескольких месяцев. На Мидвинтер полярники с разных станций обмениваются приветствиями, желают успешных исследований и беспроблемного возвращения домой.

Между тем, синоптики говорят, что всю эту неделю в Украине будет сохранятся жара до 35°С, ожидаются также небольшие дожди и грозы.

Евгений Пилипенко

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