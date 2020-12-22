В Антарктиде зафиксировали первые случаи коронавируса: заболели 36 чилийцев

На изолированном континенте, в Антарктиде, впервые зарегистрировали случаи заболевания COVID-19. Болезнь выявили у 36 сотрудников чилийской исследовательской базы – 26 военных и десяти человек из обслуживающего персонала, пишет The Guardian.

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Все заболевшие были в срочном порядке эвакуированы в Пунта-Аренас, Чили – сейчас они находится в изоляции, их состояние оценивают как хорошее.

Вместе с тем, после этого случая в Антарктиде были приостановлены другие исследовательские проекты. Хотя на материке и нет постоянных жителей, временно там проживает около 1000 человек – в основном, это исследователи либо их гости.

Как отмечают ученые, в антарктических условиях с низкими температурами и сильнейшими ветрами коронавирус может представлять для людей намного большую угрозу, чем в обычном, теплом климате.

15 апреля 2020 года Гренландия победила коронавирус: все заболевшие выздоровели, больше случаев местного заражения не наблюдалось.

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Дарья Мостовая

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