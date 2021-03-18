Вакцинация достигла Антарктиды. Первыми начали прививать чилийцев – препаратом от Sinovac

До недавнего мира Антарктида оставалась единственным континентом, на котором не стартовала вакцинация от коронавируса. И вот 17 марта чилийские власти начали прививать своих полярников – для вакцинации был выбран препарат от Sinovac Biotech, пишет Reuters.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По словам сотрудника Чилийского антарктического института Марселя Андраде, декабрьская вспышка заболевания на станции в Антарктиде была контролируемой, но именно она постоянно напоминала о необходимости как можно скорее начать вакцинацию.

"Это (начало вакцинации) стало облегчением. У нас нет столько рейсов и кораблей, которые бы отправлялись каждый день. Сложно перевозить людей, которые болеют и представляют опасность для окружающих", – отметил Андраде.

В декабре 2020 года в Антарктиде зафиксировали первые случаи COVID-19 – заболели 36 чилийцев.

Читайте также: Чили вводит "паспорта выздоровевших" от коронавируса вопреки призыву ВОЗ

Дарья Мостовая

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.