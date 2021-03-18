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Вакцинация достигла Антарктиды. Первыми начали прививать чилийцев – препаратом от Sinovac

18.03.2021, 14:30
Вакцинация достигла Антарктиды. Первыми начали прививать чилийцев – препаратом от Sinovac - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

До недавнего мира Антарктида оставалась единственным континентом, на котором не стартовала вакцинация от коронавируса. И вот 17 марта чилийские власти начали прививать своих полярников – для вакцинации был выбран препарат от Sinovac Biotech, пишет Reuters.

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По словам сотрудника Чилийского антарктического института Марселя Андраде, декабрьская вспышка заболевания на станции в Антарктиде была контролируемой, но именно она постоянно напоминала о необходимости как можно скорее начать вакцинацию.

"Это (начало вакцинации) стало облегчением. У нас нет столько рейсов и кораблей, которые бы отправлялись каждый день. Сложно перевозить людей, которые болеют и представляют опасность для окружающих", – отметил Андраде.

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Дарья Мостовая
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