Огромный и обросший ракушками горбач "познакомился" с украинцами в Антарктиде – фото
Исследователи Антарктики из 25-й украинской экспедиции показали очередного кита, который оказался поблизости от их станции на острове Галиндез. В отличие от прошлой встречи, когда гигантское млекопитающее потревожили, кит-горбач "сам нами заинтересовался и плавал вокруг", пишет в Facebook Анна Соина.
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"Дратути! Не хотите поговорить об Антарктике?", – "озвучила" участница 25-й экспедиции вынырнувшего на фото длиннорукого полосатика.
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По ее словам, команда соблюдает экологическое законодательство и "не трогает" животных. Человек там не имеет права приближаться к ним менее, чем на шесть метров.
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