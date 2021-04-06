Огромный и обросший ракушками горбач "познакомился" с украинцами в Антарктиде – фото

Исследователи Антарктики из 25-й украинской экспедиции показали очередного кита, который оказался поблизости от их станции на острове Галиндез. В отличие от прошлой встречи, когда гигантское млекопитающее потревожили, кит-горбач "сам нами заинтересовался и плавал вокруг", пишет в Facebook Анна Соина.

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"Дратути! Не хотите поговорить об Антарктике?", – "озвучила" участница 25-й экспедиции вынырнувшего на фото длиннорукого полосатика.

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По ее словам, команда соблюдает экологическое законодательство и "не трогает" животных. Человек там не имеет права приближаться к ним менее, чем на шесть метров.

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Евгений Пилипенко

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