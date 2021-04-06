UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Огромный и обросший ракушками горбач "познакомился" с украинцами в Антарктиде – фото

06.04.2021, 08:16
Огромный и обросший ракушками горбач
Иллюстративное фото: Anna Soina/Facebook

Исследователи Антарктики из 25-й украинской экспедиции показали очередного кита, который оказался поблизости от их станции на острове Галиндез. В отличие от прошлой встречи, когда гигантское млекопитающее потревожили, кит-горбач "сам нами заинтересовался и плавал вокруг", пишет в Facebook Анна Соина.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Дратути! Не хотите поговорить об Антарктике?", – "озвучила" участница 25-й экспедиции вынырнувшего на фото длиннорукого полосатика.

Нажмите фото ниже, чтобы увеличить:

Фото: Anna Soina/Facebook

По ее словам, команда соблюдает экологическое законодательство и "не трогает" животных. Человек там не имеет права приближаться к ним менее, чем на шесть метров.

Читайте также: Было 36 судов, сейчас – 0. Украинские ученые присмотрели корабль, просят купить

Евгений Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
кит животные антарктида океан зоология антарктика вернадский кашалот
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Project Manager (впровадження CRM)
Киев Група компаній ЛІГА
Редактор стрічки новин
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Head of PR
Киев Група компаній "ЛІГА"
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 