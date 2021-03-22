Украинские ученые из 25-й антарктической экспедиции рассказали, что регулярно встречают во время вылазок в прибрежные воды китов. Одно такое свидание им удалось снять на видео и сделать несколько фотографий.

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"Всю зимовку встретить китов было для нас большой удачей, а вот теперь эти замечательные гиганты у нас буквально "за каждым углом". Выходишь в океан по делам и мимоходом будишь кита, который мирно спит", – пишут они в Facebook.

По словам полярников, этот гигант "был не очень рад, что можете увидеть на видео", в отличие от них: "Мы были в восторге".

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Фото: 25 УАЭ (Евгений Прокопчук и Анна Соина)

Евгений Пилипенко

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