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Украинцы в Антарктиде разбудили в океане спящего кита: гигант был не рад – видео и фото видео

22.03.2021, 08:20
Фото: 25 УАЭ / Евгений Прокопчук
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Украинские ученые из 25-й антарктической экспедиции рассказали, что регулярно встречают во время вылазок в прибрежные воды китов. Одно такое свидание им удалось снять на видео и сделать несколько фотографий.

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"Всю зимовку встретить китов было для нас большой удачей, а вот теперь эти замечательные гиганты у нас буквально "за каждым углом". Выходишь в океан по делам и мимоходом будишь кита, который мирно спит", – пишут они в Facebook.

По словам полярников, этот гигант "был не очень рад, что можете увидеть на видео", в отличие от них: "Мы были в восторге".

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Фото: 25 УАЭ / Евгений Прокопчук

Фото: 25 УАЭ / Евгений Прокопчук

Фото: 25 УАЭ / Евгений Прокопчук

Фото: 25 УАЭ / Евгений Прокопчук

Фото: 25 УАЭ / Евгений Прокопчук

Фото: 25 УАЭ / Евгений Прокопчук

Фото: 25 УАЭ / Евгений Прокопчук

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Фото: 25 УАЭ (Евгений Прокопчук и Анна Соина)

Евгений Пилипенко
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кит животные антарктида океан зоология антарктика вернадский
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