Под толщей льда в Антарктиде нашли неизвестных животных: они облепили булыжник – фото
Под шельфовым ледником Фильхнера в Антарктиде международная группа ученых нашла организмы, которые пока не могут классифицировать. Об открытии сообщил сегодня журнал Frontiers in Marine Science.
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Изучение шельфовых ледников затруднено: для этого нужно бурить массивную толщу льда, что сопряжено с большими финансовыми затратами и усилиями. Когда Британская антарктическая служба наткнулась на булыжник в стволе скважины, то решила его обследовать камерой.
Исследователи заметили необычных существ на глубине около километра: те "обжили" крупный камень, который попал под бур. Визуально они напоминали губок – придонные организмы, которые отфильтровывают из воды питательные вещества.
Откуда эти существа берут пищу, ученые пока не выяснили: это живое сообщество находится где-то между 625 и 1500 км от ближайшего региона фотосинтеза. "Как эти животные туда попали? Мы еще не знаем, откуда поступает еда и как часто они кормятся", – разводят руками авторы публикации.
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Это первое зарегистрированное наукой бентосное сообщество на твердом субстрате глубоко под шельфовым ледником Антарктики. Ранее в таких местах обнаруживали только подвижных небольших существ, которые активно ищут пропитание: криль, червей, мелких рыб.
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