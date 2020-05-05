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Земные организмы могут дышать чистым водородом и выживать – исследование

Земные организмы могут дышать чистым водородом и выживать – исследование - Фото
Кишечная палочка Escherichia coli (фото — NIAID)
05.05.2020, 09:17

Успешный эксперимент с микробами в атмосфере из 100% водорода, полагают исследователи из MIT, "значительно расширяет поле поисков внеземной жизни"

Некоторые микробы могут выжить и приспособиться к жизни к условиях атмосферы, которая по составу напоминает вещество Юпитера, то есть с преобладанием водорода. Это выяснили ученые в США, которые помещали культуры микроорганизмов в специальную установку, где имитировали условия верхних слоев атмосферы газовых гигантов, пишет пресс-служба Массачусетского техноинститута.

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Более того, ученые "усложнили жизнь" микробам, вынудив их жить в атмосфере из чистого водорода, тогда как на газовых гигантах предостаточно примесей и других веществ – гелия, азота, углекислоты, метана, сероводорода, аммиака и др.

Науке известны микроорганизмы-метаногены, которые могут жить и размножаться в атмосфере из 80% водорода и 20% диоксида углерода, но чтобы обитать в чистом водороде – такого эксперимента пока не проводили.

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Выяснилось, пишут авторы в журнале Nature Astronomy, что подобные губительные условия нипочем кишечной палочке. Экстремофилами оказались также и определенные виды дрожжей. Скорость метаболизма и размножения у обоих видов снизились, но они перешли на бескислородный режим и приспособились.

Профессор MIT в Бостоне Сара Сигер говорит, что биологи не находят результаты удивительными. В конце концов, водород - инертный газ, и поэтому сам по себе не токсичен для организмов. Она поясняет, что эксперимент разработан, чтобы показать, что 100% водородная атмосфера не будет вредить или убивать определенные формы жизни.

На тему условий на Юпитере и возможной жизни там есть юмористический рассказ "Непреднамеренная победа" писателя-фантаста Айзека Азимова.

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Евгений Пилипенко
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