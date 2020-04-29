Ярко. Две связанные сверхмассивные черные дыры "танцуют" и вспыхивают – видео

В центре удаленной от Земли на расстояние "всего" 3,5 млрд световых лет экстремальной галактики OJ 287 находится примечательная система из двух черных дыр: дважды в 12 лет меньшая пролетает через диск сверхгорячего газа вокруг большой, создавая при этом вспышки "ярче триллиона звезд". Об этом пишет Аэрокосмическое управление США.

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Масса крупной черной дыры – как 18 млрд Солнц; это фактически масса небольшой галактики. Сейчас она – 12-я в списке самых гигантских сверхмассивных черных дыр. Меньшая же весит как 150 млн Солнц.

Cложная физика системы влияет на орбиту меньшей черной дыры, и потому вспышки происходят нерегулярно. Одну из них 31 июля 2019 года обнаружил космический телескоп Spitzer. После этого была выстроена модель системы, по которой астрономы смогли предвидеть время новых вспышек с точностью до четырех часов.

Когда меньшая черная дыра врезается в диск, она создает два расширяющихся пузырька горячего газа, которые удаляются от диска в противоположных направлениях, и менее чем за 48 часов система становится намного ярче.

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Во второй половине видео анимированная диаграмма слева иллюстрирует орбиту меньшей черной дыры (красная точка) вокруг большой черной дыры (неподвижная белая точка) и ее столкновения с газовым диском (розовая линия). Столкновения выглядят ярче, чем светимость всей нашей галактики Млечный Путь.

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