В пучине у берегов Калифорнии нашли древний экстремальный микроб: он ест этан

Фото: mbio.asm.org

В центральной части Калифорнийского залива исследователи обнаружили необычных микробов: они обитают на большой глубине и получают энергию от процесса потребления этана, который выделяется из геотермальных источников. Об открытии пишет Science 2.0, статья опубликовала в журнале mBio.

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Археи найдены во впадине Гуаймас на глубине 2000 метров. Вид назвали Ethanoperedens thermophilum ("теплолюбивый поедатель этана"). Неудивительно, что их обнаружили в так называемых черных курильщиках - горячих источниках на дне, которые являются настоящими оазисами подводной экстремальной жизни.

Более того, как "запасной" источник энергии Ca. Ethanoperedens используют соли серной кислоты. Также микроб умеет превращать диоксид углерода в этан, то есть может как разрушать молекулы этана, так и синтезировать их.

СПРАВКА. Природный газ - скопление газов в недрах Земли от анаэробного разложения органики. Основную часть составляет метан (от 70 до 98%), также в состав входят его этан ( C 2 H 6), пропан, бутан и пентан. В промышленности этан получают из природного газа/нефти: его используют преимущественно для производства этилена.

"Изучение биохимических процессов таких микробов в лаборатории чрезвычайно сложное: эти организмы растут очень медленно и делятся только каждые несколько месяцев. Но найденные археи растут намного быстрее, а их клетки удваиваются каждую неделю", - пишут авторы.

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Ученые пока не знают точно, как именно микробы разлагают этан и как у них это получается настолько эффективно. Если изучить эти процессы, затем при помощи биоинженерии можно будет модифицировать ДНК микробов так, чтобы те производили молекулы, какие ныне человечество получает от переработки природного газа. То есть, находка может усовершенствовать этот процесс.

Авторы полагают, что при помощи таких архей можно будет бороться с выбросами парниковых газов.

Ситуация, когда на дне Тихого океана ученые обнаруживают древний РНК-микроб, выносят его на поверхность, после чего начинается пандемия и вымирание человечества, обрисована в трилогии "Рифтеры" канадского писателя-фантаста Питера Уоттса.

В биотехнологическом стартапе Felix разрабатывают "программируемые" вирусы, которые можно будет вводить в организм человека, чтобы заражать ими болезнетворные и устойчивые к препаратам бактерии.

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