Генетики хотят запрограммировать вирусы, чтобы те "обезоруживали" бактерии

Бактерии (иллюстрация — pixabay.com)

В биотехнологическом стартапе Felix разрабатывают "программируемые" вирусы, которые можно будет вводить в организм человека, чтобы заражать ими болезнетворные и устойчивые к препаратам бактерии. После такой манипуляции бактерии снова станут уязвимыми к антибиотикам, пишет TechCrunch.

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Только в 2019-м от бактериальных инфекций в мире умерло более 700 000 человек. Развитие устойчивости бактерий к антибиотикам толкает ученых к разработке альтернативных методов лечения. Фаготерапия, которая известна с 1940-х, - один из способов: вирусы точечно уничтожают "вредные" бактерии, при этом не нанося масштабного ущерба микрофлоре организма.

Соучредитель Felix Роберт Макбрайд говорит - их технология разрабатывается для того, чтобы внедрять вирусы в конкретные участки бактерий, чтобы отключать их способность вырабатывать устойчивость к препаратам. Уже прошли тесты на первой группе из 10 добровольцев: "Мы уже знаем, что наша терапия может работать на людях".

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По его словам, их метод "снова делает бактерии чувствительными к традиционным антибиотикам", и его можно применять как первоначальную терапию - до применения препаратов.

Бактериофаги - вирусы, избирательно поражающие бактерии и клетки архей. Обнаружены в 1915 году. По размеру в сотни и тысячи раз меньше микробных клеток. Чаще всего размножаются внутри бактерий и вызывают их распад. Обычно фаг состоит из белковой оболочки и генетического материала - ДНК или, реже, РНК. Число фагов в биосфере - более 10 в 30-й степени.

"Не все вирусы вредны, некоторые из них спасают жизни", - подчеркивают в Felix. Там сейчас работают над тестами с бактериями, которые вызывают осложнения при муковисцидозе.

В феврале 2020-го на МКС отвезли вирусы для заражения определенных бактерий и архей по проекту Рhage Evolution: исследуется влияние микрогравитации и радиации на взаимодействие вирусов-бактериофагов и их жертв.

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