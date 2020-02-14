Обнаружили сотни гигантских вирусов: они "взламывают" клетки

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Американские микробиологи обнаружили более 350 гигантских вирусов-бактериофагов (они поражают бактерии), которые используют систему генного редактирования CRISP для взламывания и перепрограммирования рибосом клетки-хозяина, что помогает им противостоять своим конкурентами. Об этом говорится в исследовании специалистов из Калифорнийского университета Беркли, передает N+1.

Раньше считалось, что бактериофаги живут в отдаленных от человека местах. Сейчас же ученые обнаружили их в разнообразном биоматериале: в озерах, реках, горячих источниках и даже фекалиях человека и животных.

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Однако больше исследователей удивил способ борьбы фагов с бактериями-конкурентами. У фагов есть гены для кодирования рибосом, при этом сами фаги рибосом не имеют. Ученые полагают, что с помощью этих генов вирусы "взламывают" процессы транскрипции и трансляции рибосом клетки-хозяина – и перекодируют их под свои нужды, в том числе, делают среду внутри клетки неблагоприятной для вирусов-конкурентов.

Ученые отмечают, что фактически эти вирусы используют механизм генного редактирования CRISP. С помощью него, китайский ученый Хэ Цзянькуй, в частности, создал генномодифицированных детей.

СПРАВКА. Найденные вирусы называют гигантским, поскольку их ДНК имеет большее число пар оснований. Например, вирус гриппа А имеет 13 пар, а один из описанных гигантских вирусов – 630 000 пар.

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