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В древней глыбе льда нашли 28 новых вирусов

В древней глыбе льда нашли 28 новых вирусов - Фото
Вирус (Иллюстративное фото - depositphotos.com)
23.01.2020, 11:59

По словам специалистов, из-за таяния ледников вирусы могут оказаться во внешней среде

В глыбе льда возрастом в 15 000 лет нашли 28 ранее неизвестных вирусов. Об этом говорится в исследовании международной группы ученых во главе с Жи-Пинь Жонгом из Департамента США по микробиологии и иммунологии, передает Science Alert.

В 2015 году ученые отправилась в Тибет, чтобы собрать образцы старейшего ледникового льда на Земле. Спустя несколько лет исследований образцов они пришли к выводам: в глыбе содержались 33 группы вирусов, 28 из которых ранее были неизвестны человеку.

Специалисты опасаются, что глобальное потепление может либо уничтожить, либо освободить древние вирусы.

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"Таяние льда может привести к потере микробных и вирусных архивов, которые могут дать нам информацию о прошлых климатических режимах Земли. Однако в худшем случае таяние льда может привести к выделению патогенных микроорганизмов в окружающую среду", - говорится в исследовании.

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