Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Глобальное потепление. В Индийском океане ушли под воду 2 острова

Глобальное потепление. В Индийском океане ушли под воду 2 острова - Фото
Океан (фото - Pixabay) Фото: Pixabay
16.01.2020, 10:11

Под угрозой затопления еще четыре индонезийских острова

Два небольших острова вблизи Южной Суматры исчезли в результате повышения уровня моря, вызванного изменением климата. Об этом сообщает Индонезийский форум по окружающей среде, передает The Straits Times.

Острова Бетет и Гундул сейчас находятся на один и три метра ниже уровня моря, соответственно.

"Эти острова были необитаемы. Один из островов, Бетет, является частью национального парка Бербак-Сембиланг", - заявил исполнительный директор Южной Суматры Уолхи Хайрулс Собри.

Читайте также: В Норвегии зафиксировали температурный рекорд

По его словам, если не будут предприняты усилия для решения проблемы, в этом районе могут быть затоплены еще четыре острова, высота которых составляет менее четырех метров над уровнем моря. На одном из этих островов живут люди.

  • По данным Всемирной метеорологической организации, последние пять лет стали самыми теплыми в истории наблюдений.  

Смотрите также: Огромный ледник стекает в океан с рекордной скоростью – видео

Напишите нам
индонезия климат океан глобальное потепление остров суматра бетет гундул Бербак-Сембиланг
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 