Глобальное потепление. В Индийском океане ушли под воду 2 острова

Два небольших острова вблизи Южной Суматры исчезли в результате повышения уровня моря, вызванного изменением климата. Об этом сообщает Индонезийский форум по окружающей среде, передает The Straits Times.
Острова Бетет и Гундул сейчас находятся на один и три метра ниже уровня моря, соответственно.
"Эти острова были необитаемы. Один из островов, Бетет, является частью национального парка Бербак-Сембиланг", - заявил исполнительный директор Южной Суматры Уолхи Хайрулс Собри.
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По его словам, если не будут предприняты усилия для решения проблемы, в этом районе могут быть затоплены еще четыре острова, высота которых составляет менее четырех метров над уровнем моря. На одном из этих островов живут люди.
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