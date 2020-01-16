Глобальное потепление. В Индийском океане ушли под воду 2 острова

Океан (фото - Pixabay) Фото: Pixabay

Два небольших острова вблизи Южной Суматры исчезли в результате повышения уровня моря, вызванного изменением климата. Об этом сообщает Индонезийский форум по окружающей среде, передает The Straits Times.

Острова Бетет и Гундул сейчас находятся на один и три метра ниже уровня моря, соответственно.

"Эти острова были необитаемы. Один из островов, Бетет, является частью национального парка Бербак-Сембиланг", - заявил исполнительный директор Южной Суматры Уолхи Хайрулс Собри.

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По его словам, если не будут предприняты усилия для решения проблемы, в этом районе могут быть затоплены еще четыре острова, высота которых составляет менее четырех метров над уровнем моря. На одном из этих островов живут люди.

По данным Всемирной метеорологической организации, последние пять лет стали самыми теплыми в истории наблюдений.

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