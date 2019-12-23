Огромный ледник стекает в океан с рекордной скоростью – видео

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Ледник Купол Вавилова перестал быть статичным в 2013 году: это первый зарегистрированный случай образования постоянного ледяного потока

Ледник Купол Вавилова на Северной Земле в российской Арктике с 2013 года начал вытекать в океан непрерывным ледяным потоком. Об этом говорится в исследовании Корнельского университета США.

"Мы действительно не ожидали увидеть такое. Глядя на спутниковые снимки, кажется, что все западное крыло ледника просто сбрасывается в море. Никто никогда не видел такого раньше", - цитирует члена команды ученых Вайджея Чжанга Naked Science.

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Ученые установили, что с каждым годом в океан стекают по 1,8 километров ледника. За последние пять лет ледник потерял около 9,5 гигатонн, что составляет 11% от его массы. По словам ученых, если ледник продолжит демонстрировать такую динамику, то это грозит подъемом уровня мирового океана.

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Теги: климат, океан, глобальное потепление, ледник, купол вавилова
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