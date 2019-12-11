Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

С 1980 года ледник Колумбия отступил более чем на 20 километров

Изображения со спутника, демонстрирующие таяние ледника Колумбия на Аляске, были представлены 10 декабря на ежегодном собрании Американского геофизического союза. Об этом сообщает Science News.

Спутники Landsat, управляемые NASA и Геологической службой США, снимают поверхность Земли с 1972 года – это самое продолжительное космическое наблюдение за планетой.

Видеоролик, смонтированный из снимков ледника, предоставляет возможность наблюдать, как таял и отступал ледник – видно, как откалываются большие куски льда, как образуются оползни.

Согласно записям, с 1980 года ледник Колумбия отступил более чем на 20 километров.

  • 9 декабря сообщалось, что австралийские ученые провели исследование и выяснили, что человечеству однажды уже удалось замедлить климатический кризис.

Читайте также: Климат. Почти высох крупнейший в мире водопад Виктория: видео

Отправить:
Распечатать:
Теги: климат, ледник
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
47 лет за 14 секунд. Ученые показали, как таяли ледники: видео
47 лет за 14 секунд. Ученые показали, как таяли ледники: видео
Украденную картину Климта случайно нашли в тайнике галереи: видео
Украденную картину Климта случайно нашли в тайнике галереи: видео
В американской пустыне успешно запустили "толстую" ракету: видео
В американской пустыне успешно запустили "толстую" ракету: видео
Экономика Зеленский подписал закон о демонополизации в спиртовой отрасли
Транзит газа. За 11 месяцев в Европу ушло 81,5 млрд кубометров
ТЭК Транзит газа. За 11 месяцев в Европу ушло 81,5 млрд кубометров
Посмотреть в глаза Путину. Как это
Мнение Посмотреть в глаза Путину. Как это
Популярное
фото/видео
47 лет за 14 секунд. Ученые показали, как таяли ледники: видео
47 лет за 14 секунд. Ученые показали, как таяли ледники: видео
Украденную картину Климта случайно нашли в тайнике галереи: видео
Украденную картину Климта случайно нашли в тайнике галереи: видео 20:07
В американской пустыне успешно запустили "толстую" ракету: видео
В американской пустыне успешно запустили "толстую" ракету: видео 19:48
Белка ругается матом. Дауни-мл провел кастинг в "Дулитл": видео
Белка ругается матом. Дауни-мл провел кастинг в "Дулитл": видео 19:18
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
 