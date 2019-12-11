47 лет за 14 секунд. Ученые показали, как таяли ледники: видео

Изображения со спутника, демонстрирующие таяние ледника Колумбия на Аляске, были представлены 10 декабря на ежегодном собрании Американского геофизического союза. Об этом сообщает Science News.



Спутники Landsat, управляемые NASA и Геологической службой США, снимают поверхность Земли с 1972 года – это самое продолжительное космическое наблюдение за планетой.

Видеоролик, смонтированный из снимков ледника, предоставляет возможность наблюдать, как таял и отступал ледник – видно, как откалываются большие куски льда, как образуются оползни.

Согласно записям, с 1980 года ледник Колумбия отступил более чем на 20 километров.

9 декабря сообщалось, что австралийские ученые провели исследование и выяснили, что человечеству однажды уже удалось замедлить климатический кризис.

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