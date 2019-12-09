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Однажды человечество уже замедлило климатический кризис - ученые

Однажды человечество уже замедлило климатический кризис - ученые - Фото
Фото: pixabay.com
09.12.2019, 07:46

Речь идет о подписании протокола в Монреале, который стал результатом Венской конвенции об охране озонового слоя

Австралийские ученые провели исследование и выяснили, что человечеству однажды уже удалось замедлить климатический кризис. Об этом сообщает Science Alert

Исследователи оценили различные климатические сценарии, используя симуляции в сочетании с глобальной климатической моделью, чтобы понять, как могла бы выглядеть наша планета, если бы Монреальский протокол 1989 года никогда не состоялся.

В 1985 году мировые лидеры собрались, чтобы подписать Венскую конвенцию об охране озонового слоя. Впоследствии это приняло форму протокола, предназначенного для поэтапного прекращения производства разрушающих озоновый слой химических веществ во всем мире. Три десятилетия спустя разрыв в защитной части атмосферы, по данным издания, почти исчез.

Протокол, который подписали в Монреале, считается хорошим примером того, что человечество может достичь, когда оно делает ставку на устойчивое будущее, а не прибыль.

  • 20 ноября австралийские ученые заявили, что изобрели технологию, которая может перерабатывать любой тип пластика.

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экология наука ученые климат монреальский протокол климатический кризис
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