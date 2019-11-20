Найден способ переработки всех видов пластика

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Два австралийских ученых заявили, что изобрели технологию, которая может перерабатывать любой тип пластика. Об этом сообщает The Hill.

Исследователь Лен Хамфрис и профессор Сиднейского университета Томас Машмейер рассказали, что разработанное и запатентованное ими устройство способно перерабатывать пластмассы, которые до настоящего времени считались не подлежащими переработке.

По их словам, так называемый каталитический гидротермальный реактор (Cat-HTR) обладает способностью трансформировать пластик на молекулярном уровне и превращает его обратно в нефть.

"Мы просто берем эти материалы и переводим их обратно в жидкости и химические вещества, из которых они получены", - сказал Хамфрис, добавив, что продукты могут быть превращены в битум, бензин или другие виды пластика.

Отмечается, что предложенный учеными процесс отличается от физической переработки тем, что не требует разделения пластмасс по типу или цвету. Запатентованная технология также может перерабатывать все, от коробок для молока до гидрокостюмов.

Компания Licella, соучредителем и генеральным директором которой является Хамфрис, намерена начать продвижение этой технологию в Великобритании, поскольку там, по их мнению, экологическая политика более благоприятна, чем в Австралии.

12 ноября Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №2051-1 , который предполагает запрет пластиковых пакетов.

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