В Британии создали биопластик из рыбных отходов: видео

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Новый материал разлагается за два месяца

Выпускница факультета дизайна Сассекского университета Люси Хьюз разработала биопластик из кожи и чешуи рыб. Он разлагается за 4-6 недель. Об этом сообщается на сайте премии за достижения в промышленном дизайне James Dyson Award.

Новый материал называется MarinaTex, для его создания Хьюз использовала протеин, выделенный из кожи и чешуи рыбы. 

Биопластик получился гибким и полупрозрачным.

Исследования показали, что материал разлагается в почве за 4-6 недель.

По словам британки, в мире ежегодно выбрасывают около 50 млн тонн отходов рыбной промышленности, при этом из отходов одной атлантической трески можно сделать около 1400 пакетов.

За свое изобретение Хьюз получила национальную премию Джеймса Дайсона и 10 000 фунтов стерлингов.

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Теги: экология, пластик
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