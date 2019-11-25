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Климат. Концентрация парниковых газов бьет рекорды – ООН

Климат. Концентрация парниковых газов бьет рекорды – ООН - Фото
Фото: ЕРА
25.11.2019, 17:43

Нет никаких признаков замедления, не говоря уже о снижении, концентрации парниковых газов в атмосфере, говорят эксперты

Концентрация углекислого газа и других парниковых газов в атмосфере достигла новых максимумов в 2018 году. Об этом говорится в отчете Всемирной метеорологической организации (ВМО) ООН, сообщает ВВС.

В 2018 году концентрация CO2 достигла 407,8 ppm, по сравнению с 405,5 ppm годом ранее.

Это увеличение - выше среднего за последние 10 лет, оно составляет 147% от "доиндустриального" уровня в 1750 году.

ВМО также регистрирует концентрации других согревающих газов, включая метан и закись азота.

Около 40% метана, выбрасываемого в воздух, поступает из природных источников, при этом 60% приходится на деятельность человека, включая животноводство, выращивание риса и свалки.

Закись азота выделяется из природных и антропогенных источников, в том числе из океанов и от использования удобрений в сельском хозяйстве. По данным ВМО, сейчас уровень закиси азота - 123% от уровня, существовавшего в 1750 году.

"Нет никаких признаков замедления, не говоря уже о снижении, концентрации парниковых газов в атмосфере, несмотря на все обязательства по Парижскому соглашению об изменении климата", - сказал Генеральный секретарь ВМО Петтери Таалас.

В ноябре во Франции вступил в силу закон об энергетике и климате, который устанавливает в стране чрезвычайное климатическое и экологическое положение.

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CO2 ООН экология климат
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