Во Франции объявили экологическое и климатическое ЧП

Во Франции вступил в силу закон об энергетике и климате, который устанавливает в стране чрезвычайное климатическое и экологическое положение. Об этом сообщает DW.
С помощью закона власти хотят достичь к 2050 году углеродной нейтральности страны. Для этого будут расширять сектор биогазовой энергетики, а также ежегодно ремонтировать жилые дома, которые потребляют слишком много энергии.
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Кроме того, законом предусмотрены промежуточные цели:
- к 2030 году уменьшить потребление ископаемого топлива на 40 процентов;
- к 2022 году в стране должны быть закрыты последние угольные электростанции;
- к 2035 год сектора атомной энергетики должен сократиться на 50%.
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