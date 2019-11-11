Во Франции объявили экологическое и климатическое ЧП

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Во Франции вступил в силу закон об энергетике и климате, который устанавливает в стране чрезвычайное климатическое и экологическое положение. Об этом сообщает DW.

С помощью закона власти хотят достичь к 2050 году углеродной нейтральности страны. Для этого будут расширять сектор биогазовой энергетики, а также ежегодно ремонтировать жилые дома, которые потребляют слишком много энергии.

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Кроме того, законом предусмотрены промежуточные цели:

- к 2030 году уменьшить потребление ископаемого топлива на 40 процентов;

- к 2022 году в стране должны быть закрыты последние угольные электростанции;

- к 2035 год сектора атомной энергетики должен сократиться на 50%.

В сентябре 16-летняя эко-активистка из Швеции Грета Тунберг с трибуны ООН раскритиковала мировых лидеров Президент США назвал ее за их "пустые слова" и бездействия в борьбе с изменением климата. Дональд Трамп назвал ее "счастливой девочкой" , несмотря на то, что та не сдерживала слез.

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