16-летняя эко-активистка "прошлась" по мировым лидерам: видео

16-летнняя эко-активистка из Швеции Грета Тунберг выступила на саммите ООН по вопросам климата, раскритиковав мировых лидеров за бездействие и пустые обещания. Об этом сообщает CBS News.

"Люди страдают. Люди умирают и вместе с ними гибнут целые экосистемы. Мы все находимся в начале массового вымирания. Все, о чем вы можете говорить, - это деньги и сказки о постоянном экономическом росте. Да как вы смеете!" - сказала школьница, с трудом сдерживая слезы.

Читайте также: В Исландии леднику устроили похороны: фото и видео

Она также назвала неправильным то, что находится сейчас на саммите ООН, а не в школе. Кроме того, она обвинила политиков в предательстве и в том, что те "украли ее мечты и детство пустыми обещаниями".

Справка. Грета Тунберг стала известна после эко-пикетов под Шведским парламентом. Ее примеру последовали школьники в других странах мира. Они начали выходить на протесты и требовать от правительства бороться с изменением климата.

На открытии саммита генсек ООН Антониу Гутерреш сообщил об "ответном ударе природы", который грозит человечеству.

Читайте также: Прогноз ООН: К 2100 году Амстердам и Гонконг уйдут под воду

Видео: Служба новостей ООН