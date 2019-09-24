16-летняя эко-активистка "прошлась" по мировым лидерам: видео

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Грета Тунберг выступила с эмоциональной речью на климатическом саммите, который проходит в рамках Генассамблеи ООН в Нью-Йорке

16-летнняя эко-активистка из Швеции Грета Тунберг выступила на саммите ООН по вопросам климата, раскритиковав мировых лидеров за бездействие и пустые обещания. Об этом сообщает CBS News.

"Люди страдают. Люди умирают и вместе с ними гибнут целые экосистемы. Мы все находимся в начале массового вымирания. Все, о чем вы можете говорить, - это деньги и сказки о постоянном экономическом росте. Да как вы смеете!" - сказала школьница, с трудом сдерживая слезы.

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Она также назвала неправильным то, что находится сейчас на саммите ООН, а не в школе. Кроме того, она обвинила политиков в предательстве и в том, что те "украли ее мечты и детство пустыми обещаниями".

Справка. Грета Тунберг стала известна после эко-пикетов под Шведским парламентом. Ее примеру последовали школьники в других странах мира. Они начали выходить на протесты и требовать от правительства бороться с изменением климата.

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Видео: Служба новостей ООН

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Теги: климатический саммит, ООН, климат, саммит, Грета Тунберг, эко-активистка
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