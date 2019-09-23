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Саммит по климату в Нью-Йорке: Природа наносит ответный удар

Саммит по климату в Нью-Йорке: Природа наносит ответный удар - Фото
Грета Тунберг (Фото: EPA)
23.09.2019, 20:49

В климатическом саммите принимают участие представители 195 стран мира

Сегодня, 23 сентября, на открытии саммита по климату в Нью-Йорке генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш предостерег от скорого наступления негативных последствий климатических изменений. Об этом сообщает Deutsche Welle.

"Если мы срочно не изменим свой образ жизни, то подвергнем опасности жизнь как таковую. Природа по всему миру с яростью наносит ответный удар", - подчеркнул он и напомнил, что последние пять лет и, в частности июль 2019 года, стали самым жарким периодом в истории.

Перед собравшимися с гневной речью выступила шведская экологическая активистка Грета Тунберг, которая стала инициатором широкого движения молодежи за спасение климата земли Fridays For Future. Она обвинила старшие поколения в неспособности принимать решения в интересах предотвращения глобальной климатической катастрофы. "Мы стоим на пороге массовой гибели, а все, о чем вы можете говорить, - это деньги и сказки и вечном экономическом росте", - заявила Тунберг.

В климатическом саммите принимают участие представители 195 стран мира. Они представят свои планы по защите климата на ближайшие годы, связанные с заключенным в 2015 году Парижским соглашением по климату. Основная его цель - не допустить глобального повышения температуры в текущем столетии выше 2 градусов Цельсия по сравнению с доиндустриальным уровнем. По состоянию на сентябрь 2019 года к соглашению присоединились 186 стран.

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антониу гутерреш Грета Тунберг климат саммит экология
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