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Прогноз ООН: К 2100 году Амстердам и Гонконг уйдут под воду

Прогноз ООН: К 2100 году Амстердам и Гонконг уйдут под воду - Фото
Море (фото - pixabay.com)
20.09.2019, 22:46

В будущем из-за повышения уровня океана 280 млн человек потеряют свои дома, говорят эксперты

Из-за подъема уровня мирового океана 280 млн человек по всему миру могут превратиться в климатических беженцев. Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на французские СМИ, которые ознакомились с проектом доклада экспертов ООН.

Нынешние климатические условия провоцируют таяние ледников, что в результате приведет к подъему уровня воды более чем на четыре метра.

"Этого достаточно, чтобы стереть большинство прибрежных городов с лица земли", - заявил Бенджамин Страусс, глава некоммерческой организации Climate Central.

Эксперты считают, что в будущем полностью или частично под воду уйдут многие крупные города. В их числе называют Гонконг (по мнению авторов доклада, под водой окажется 31% его территории), Шанхай (39%), Мумбаи (27%), Калькутта (24%), Амстердам (92%), Бангкок (42%) и Майами (43%).

Отмечается, что некоторые островные государства могут уже к 2050 году стать необитаемыми, однако это будет связано не с затоплением, что, по мнению экспертов, вряд ли произойдет раньше 2100 года, а с тем, что частота наводнений приведет к загрязнению питьевой воды.

Эксперты отмечают, что за последние 50 лет количество птиц в США и Канаде уменьшилось на 29%. 

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