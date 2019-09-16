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Озоновая дыра над Антарктикой рекордно уменьшилась: видео

Озоновая дыра над Антарктикой рекордно уменьшилась: видео - Фото
Фото: ECMWF
16.09.2019, 23:56

По мнению ученых, небольшой размер озоновой дыры обнадеживает, но не гарантирует дальнейшего ее сокращения

Озоновая дыра над Антарктикой в 2019 году может самой стать маленькой за последние 30 лет - ее площадь составляет немногим более 5 млн кв.км. Об этом сообщает BBC.

В 2018 году размеры дыры достигали более 20 млн кв.км, а в 2017-ом - около 10 млн кв.км. За площадью озоновой дыры следят ученые из службы мониторинга атмосферы имени Коперника (CAMS) - это служба ЕС, управляемая Европейским центром среднесрочных прогнозов погоды (ECMWF).

Замглавы CAMS Ричард Энгелен говорит, что небольшой размер озоновой дыры обнадеживает, но не гарантирует дальнейшего ее сокращения.

"Прямо сейчас, я думаю, что мы должны рассматривать это как интересную аномалию. Нам нужно узнать больше о том, что спровоцировало ее уменьшение", - заявил ученый.

Состояние озоновой дыры 16 сентября 2019 года

Иллюстративное видео, показывающее состояние озоновой дыры 2 января 2019 года

Озон - это молекула, состоящая из трех атомов кислорода. Он отвечает за фильтрацию вредного ультрафиолетового излучения от Солнца.

В незагрязненной атмосфере этот цикл производства и разложения находится в равновесии. Но хлор и бром химические вещества, выделяемые в результате деятельности человека, нарушают процесс выработки озона и приводят к его потере.

Монреальский протокол, подписанный правительствами в 1987 году, запрещает производство и использование наиболее вредных химических веществ. Он направлен на восстановление озонового слоя планеты.

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