Озера и три этажа. Полярники нашли уникальную пещеру: фото

Украинские полярники нашли "потерянную" ледниковую пещеру в Антарктиде, обнаружив, что она в три раза больше, чем считалось ранее, и имеет несколько озер и реку. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования.

Поисками занимались участники 24-й украинской антарктической экспедиции (УАЭ), которые сейчас находятся в годовой на станции Академик Вернадский.

"Еще с первых экспедиций ученые нашли на острове Галиндез, где находится украинская станция, ледяную пещеру. Вход в нее был с противоположной от станции берега острова, под вершиной ледника. Однако оказалось, что несколько лет назад этот ледник сдвинулся в океан и вход завалило. Поэтому мы решили заняться поисками входа в пещеру", - отметил руководитель экспедиции Игорь Дикий.

По его словам, было несколько неудачных попыток найти вход со стороны пролива Пенола. "А вот в леднике со стороны старой британской базы-музея - домика Ворди - нам повезло: мы нашли вход в потерянную пещеру", - уточнил он.

Общая длина ходов - около 200 метров, они расположены в три этажа.

На нижнем маршруте участники экспедиции нашли замерзшее озеро, а в конце этого хода - огромный зал.

Он высотой 12 метров (почти как четырехэтажный дом), в ширину восемь метров и длиной 30 метров. В этом зале обнаружили подледную реку и два озера, из которых ученые отобрали воду и лед для гидрохимического анализа и для дальнейших исследований о наличии вирусов и бактерий по их экологическим ДНК.

Образцы льда будут сохранены для более подробного анализа в лабораториях Украины.

На глубине около 20 метров от поверхности, в одной из ледовых глыб полярники также нашли перо птицы.

"Оно имеет достаточно широкое опахало - точно принадлежит не пингвину. Чье же это перо и сколько ему лет, исследователям еще предстоит выяснить. Для этого образцы пера тоже планируют доставить в Украину во время возвращения экспедиции", - уточнили в пресс-службе.

22 февраля специалисты Национального института антропологии и истории Мексики нашли 198 древних артефактов и останков живых существ внутри пещеры Сак-Актун.

Фото: mon.gov.ua