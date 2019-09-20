С 1970 года в Северной Америке исчезло 3 млрд птиц - ученые

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Северная Америка потеряла около 3 млрд птиц, начиная с 1970 года. Об этом говорится в статье, которую опубликовал журнал Science.

Эксперты отмечают, что за последние 50 лет количество птиц в США и Канаде уменьшилось на 29%.

По мнению ученых, наибольшая угроза существует для птиц на лугах, которые страдают из-за исчезновения прерий и расширения сельскохозяйственных угодий.

Также опасность для фауны представляют пестициды, которыми травят насекомых.

"Три миллиарда было для нас поразительным числом", - заявил Кеннет Розенберг в комментарии журналу Los Angeles Times.

Исследователи отмечают, что множество животных могут вымереть из-за человеческой деятельности. Это, по их мнению, будет иметь влияние на человеческую жизнь из-за изменений функционирования экосистем.

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