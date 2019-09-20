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С 1970 года в Северной Америке исчезло 3 млрд птиц - ученые

С 1970 года в Северной Америке исчезло 3 млрд птиц - ученые - Фото
Фото: pixabay.com
20.09.2019, 10:27

За последние 50 лет количество птиц в Соединенных Штатах и Канаде уменьшилось на 29%

Северная Америка потеряла около 3 млрд птиц, начиная с 1970 года. Об этом говорится в статье, которую опубликовал журнал Science.   

Эксперты отмечают, что за последние 50 лет количество птиц в США и Канаде уменьшилось на 29%. 

По мнению ученых, наибольшая угроза существует для птиц на лугах, которые страдают из-за исчезновения прерий и расширения сельскохозяйственных угодий. 

Также опасность для фауны представляют пестициды, которыми травят насекомых. 

"Три миллиарда было для нас поразительным числом", - заявил Кеннет Розенберг в комментарии журналу Los Angeles Times

Исследователи отмечают, что множество животных могут вымереть из-за человеческой деятельности. Это, по их мнению, будет иметь влияние на человеческую жизнь из-за изменений функционирования экосистем. 

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