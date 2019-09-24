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Слишком радикально. Макрон ответил на критику 16-летней Тунберг

Слишком радикально. Макрон ответил на критику 16-летней Тунберг - Фото
Эмманюэль Макрон (фото - EPA) Фото: EPA
24.09.2019, 17:50

Политик не считает, что правительства Франции и Германии препятствуют борьбе с климатическими изменениями

Президент Франции Эмманюэль Макрон скептически отнесся к речи 16-летней шведки Греты Тунберг, которая на саммите ООН по климату заявила, что мировые лидеры якобы не борются с климатическими проблемами. Об этом сообщает Business Insider со ссылкой на комментарий политика французскому Europe 1.

Макрон не уверен, что жалоба 16-летней активистки в Комитет ООН по правам ребенка станет эффективным механизмом для решения проблемы.

"Любая мобилизация молодых или не очень молодых людей полезна. Но они должны концентрироваться на тех, кто реально пытается помешать борьбе с изменением климата. Я не считаю, что сегодня это делают в французском или немецком правительстве", - рассказал французский лидер.

Кроме того, Макрон считает, что слишком радикальные взгляды могут привести к поляризации общества.

  • Вчера 16-летняя эко-активистка из Швеции Грета Тунберг с трибуны ООН раскритиковала мировых лидеров за их "пустые слова" и бездействия в борьбе с изменением климата. Во время эмоциональной речи она не сдерживала слез и обвинила политиков в "краже ее детства".

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