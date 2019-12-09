Климат. Почти высох крупнейший в мире водопад Виктория: видео

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Из-за сильной засухи вода в реке Замбези снизилась до рекордного уровня

Крупнейший в мире водопад Виктория, расположенный на границе Замбии и Зимбабве, существенно обмелел. Об этом сообщает CGTN.

Из-за сильной засухи вода в реке Замбези снизилась до рекордного уровня.

Туристам, которые приезжают сюда сейчас, приходится вместо зеленых пейзажей фотографировать каменные скалы с выжженной солнцем травой.

Ширина водопада – примерно 1800 метров, высота – 120 метров. Виктория – единственный водопад в мире, одновременно имеющий более 100 метров в высоту и более километра в ширину. Расход воды от 1,4 до 14 тыс. м³/с.

Водопад Виктория является одной из главных достопримечательностей Южной Африки, относится к Всемирному наследию ЮНЕСКО.

В 2013 году правящая партия Зимбабве призвала прекратить "прославлять колониализм" и переименовать знаменитый водопад Виктория. По мнению властей, в официальных источниках за одним из природных чудес света необходимо закрепить название Моси-оа-Тунья  ("Гремящий дым"). Так водопад издревле называли коренные жители.

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Теги: экология, водопад, климат, зимбабве
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