Экология. Электронная почта вредит не меньше автомобилей - ученые

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Общий вред от сообщений, отправляемых по электронной почте и не несущих смысловой нагрузки, для атмосферы сопоставим с выбросами гражданской авиации и автомобилей. Об этом сообщает OVO Energy.

По данным экспертов, жители Великобритании ежедневно отправляют по электронной почте более 64 миллионов писем, которые просто демонстрируют реакцию на сообщение собеседника и не несут смысловой нагрузки. Наиболее распространенные среди них: "Благодарю", "Спасибо тебе", "Принято", "Получил?", "И тебе", "Ура!" и "ЛОЛ".

Исследователи подсчитали, что если каждый взрослый британец перестанет отправлять одно "Спасибо" в виде письма в день, то за год это позволит снизить выброс углекислого газа в атмосферу на 16 433 тонн. Это сравнимо с отказом от 81152 перелетов между Лондоном и Мадридом или от использования 3334 автомобилей с дизельными двигателями.

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