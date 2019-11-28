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Экология. Электронная почта вредит не меньше автомобилей - ученые

Экология. Электронная почта вредит не меньше автомобилей - ученые - Фото
Фото: pixabay
28.11.2019, 16:09

Британцы ежедневно отправляют более 64 млн писем, которые просто демонстрируют реакцию на сообщение собеседника

Общий вред от сообщений, отправляемых по электронной почте и не несущих смысловой нагрузки, для атмосферы сопоставим с выбросами гражданской авиации и автомобилей. Об этом сообщает OVO Energy.

По данным экспертов, жители Великобритании ежедневно отправляют по электронной почте более 64 миллионов писем, которые просто демонстрируют реакцию на сообщение собеседника и не несут смысловой нагрузки. Наиболее распространенные среди них: "Благодарю", "Спасибо тебе", "Принято", "Получил?", "И тебе", "Ура!" и "ЛОЛ".

Исследователи подсчитали, что если каждый взрослый британец перестанет отправлять одно "Спасибо" в виде письма в день, то за год это позволит снизить выброс углекислого газа в атмосферу на 16 433 тонн. Это сравнимо с отказом от 81152 перелетов между Лондоном и Мадридом или от использования 3334 автомобилей с дизельными двигателями.

  • 20 ноября австралийские ученые заявили, что изобрели технологию, которая может перерабатывать любой тип пластика.

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