Глубочайшая на суше впадина найдена в Антарктиде: видео

Гляциологи Калифорнийского университета (Ирвайн) составили точную карту контура земли под ледниковым щитом Антарктиды. В процессе работы над картой они определили самое глубокое место на суше, расположенное под ледником Денмана в Восточной Антарктиде.

"По нашим расчетам, дно находится на высоте 3500 метров ниже уровня моря – это самая глубокая точка на суше", – сказал Мэттью Морлигем, ведущий автор исследования.

Карту составили в рамках проекта BedMachine, ученые использовали данные о толщине льда из 19 различных исследовательских институтов, начиная с 1967 года.

Кроме того, исследование охватывает материалы георадиолокации с миллиона квадратных километров, а также использует информацию о скорости движения льда и сейсмические данные.

Ученые Ирвайнского университета опирались на фундаментальный физический закон сохранения массы и информацию о движении ледяного потока. Целью исследования было определение мест в Антарктиде, которые будут наиболее уязвимы к воздействию потепления климата.

Ранее самой глубокой впадиной, не заполненной жидкой водой, считалась другое место в Антарктиде – впадина Бентли: ее глубина достигает 2555 метров ниже уровня моря.

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