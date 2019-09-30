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В Антарктиде откололся айсберг весом 315 млрд тонн

В Антарктиде откололся айсберг весом 315 млрд тонн - Фото
Антарктида (Фото: pixabay.com)
30.09.2019, 22:46

Океанологи не связывают это с изменениями климата

На востоке Антарктиды от шельфового ледника Эймери откололся самый большой за 50 лет айсберг, его вес - 315 млрд тонн. Об этом сообщает BBC.

Площадь поверхности нового айсберга (ему дали номер D28) - 1636 квадратных километров, а толщина - около 210 метров. В 1960-х от Эймери откололся айсберг еще большей площади - 9000 кв.км.

Профессор Хелен Фрикер из Института океанографии имени Скриппса еще в 2002 году заявила, что с этой части шельфового ледника отколется большой айсберг в 2010-2015 годах.

Она подчеркнула, что образование D28 не следует связывать с изменениями климата. 

"Хотя в Антарктиде есть о чем беспокоиться, поводов для тревоги конкретно об этом шельфовом леднике пока нет", - сказала Фрикер.

Специалисты Австралийского антарктического подразделения собираются следить за айсбергом. Такой большой обломок льда может представлять угрозу для судоходства.

Как отмечает издание, скорее всего, понадобится несколько лет на то, чтобы D28 распался на части и растаял.

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