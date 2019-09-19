Антарктида. Полярники нашли первого тюлененка в этом году - фото

Фото: facebook.com/UAMON

Украинские полярники нашли возле станции Академик Вернадский первого рожденного в этом году тюлененка Венделла. Об этом сообщает Национальный антарктический научный центр.

"Поздравляем с рождением первого тюлененка Венделла на станции Академик Вернадский в Антарктиде. Всех приглашаем присоединиться к сложной задаче, как назвать такое милое создание. Лучшее имя обнародуем через неделю. Уже есть интересные предложения", - отмечается в сообщении.

Фото: facebook.com/UAMON

Отмечается, что предположительно - это самка, родилась не более недели назад на о. Индикатор. Ее длина 141 см, вес - 25 кг.

Фото: facebook.com/UAMON

"В будущем этот малыш может вырасти до 2,9 метров в длину и набрать вес до 450 килограммов", - говорится в сообщении Министерства образования и науки.