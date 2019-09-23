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Последние пять лет стали самыми жаркими в истории - отчет

Последние пять лет стали самыми жаркими в истории - отчет - Фото
Фото: depositphotos.com
23.09.2019, 06:39

Лидеры 64 стран мира выступят на климатическом саммите в Нью-Йорке

Среднемировые температуры с 2015 по 2019 годы оказались самыми высокими в сравнении с показателями за другие пятилетние периоды, собранными за всю историю метеонаблюдений. Об этом свидетельствует обнародованный 22 сентября отчет Всемирной метеорологической организации (ВМО), сообщает Deutsche Welle.

Как следует из доклада, глобальная средняя температура повысилась на 1,1 градуса Цельсия с начала доиндустриального периода и на 0,2 градуса по сравнению с периодом с 2011 по 2015 годы.

В ВМО обратили внимание и на другие признаки изменения климата: повышение уровня моря, таяние льдов и экстремальные погодные явления.

Концентрация парниковых газов в атмосфере за минувшие пять лет также достигла рекордного уровня, констатируют ученые. Темпы роста уровней парниковых газов в атмосфере почти на 20% превысили темпы их роста в предыдущий пятилетний период.

"Чтобы остановить повышение глобальной температуры более чем на 2 градуса по Цельсию по сравнению с доиндустриальным уровнем, масштаб наших устремлений необходимо утроить. Чтобы ограничить рост 1,5 градусами, необходимо увеличить их в пять раз", - отметил генеральный секретарь ВМО Петтери Таалас.

Заявление Тааласа сделано в преддверии Саммита по мерам в области изменения климата, который открывается 23 сентября в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Выступления в рамках форума подготовили лидеры 64 стран, Евросоюза, представители десятков компаний и банков, а также ряда городов.

"Заявки Бразилии, Саудовской Аравии и Польши были отклонены как недостаточно конструктивные", - отметил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.

  • 20 сентября экологические демонстрации прошли примерно в 160 странах мира. 

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ООН антониу гутерреш защита климата
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