В Норвегии зафиксировали температурный рекорд

Температурный рекорд в Норвегии (фото - twitter.com/AlexisBrondum)

В норвежском селе Сундалсора 2 января зафиксировали температурный рекорд, воздух прогрелся до +19 градусов. Об этом сообщает Би-би-си.

Отмечается, что это рекордно высокий показатель и на 25 градусов выше, чем в среднем в этот месяц по стране. "Это новый рекорд для теплой погоды здесь. Люди гуляли на улицах в футболках", - отметила мэр муниципалитета Раума Ивонн Уолд.

Она сама поплавала в море в этот день.

По словам метеоролога Питера Макеворда, предыдущий январский максимум в Сундалсоре составил +17,4 градусов.

Он считает, что причина чрезвычайно высокой температуры в селе заключается в его расположении: оно находится на склоне, поэтому часто подвергается воздействию фенов - сильных, порывистых, теплых и сухих местных ветров, дующих с гор в долины.