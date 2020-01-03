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В Норвегии зафиксировали температурный рекорд

В Норвегии зафиксировали температурный рекорд - Фото
Температурный рекорд в Норвегии (фото - twitter.com/AlexisBrondum)
03.01.2020, 07:41

Вчера в Сундалсоре температура воздуха была на 25 градусов выше, чем в среднем в январе в Норвегии

В норвежском селе Сундалсора 2 января зафиксировали температурный рекорд, воздух прогрелся до +19 градусов. Об этом сообщает Би-би-си.

Отмечается, что это рекордно высокий показатель и на 25 градусов выше, чем в среднем в этот месяц по стране. "Это новый рекорд для теплой погоды здесь. Люди гуляли на улицах в футболках", - отметила мэр муниципалитета Раума Ивонн Уолд.

Она сама поплавала в море в этот день.

По словам метеоролога Питера Макеворда, предыдущий январский максимум в Сундалсоре составил +17,4 градусов.

Он считает, что причина чрезвычайно высокой температуры в селе заключается в его расположении: оно находится на склоне, поэтому часто подвергается воздействию фенов - сильных, порывистых, теплых и сухих местных ветров, дующих с гор в долины.

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температурный рекорд норвегия
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