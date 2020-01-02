В Китае осудили ученого: он создал генномодифицированных детей

Хэ Цзянькуй (фото - ЕРА)

Китайского генетика Хэ Цзянькуя приговорили к трем годам заключения и штрафу в три миллиона юаней (около $430 000) за незаконное редактирование человеческого генома. Об этом сообщает CNN.

Его напарник Чжан Ренкли получил два года тюрьмы и штраф 1 миллион юаней ($143 000), а Цинь Цзиньчжоу – полтора года условно и штраф в размере 500 000 юаней ($71 600 долларов США).

Читайте также: В Китае скрестили свинью с обезьяной: фото

Суд постановил, что "трое обвиняемых, не получив разрешения, ради получения прибыли преднамеренно нарушили национальное законодательство о научных исследованиях, переступили черту научной и медицинской этики и опрометчиво применили технологию редактирования генов к человеку".

В 2018 году Хэ Цзянькуй сообщил, что девочки-близнецы Лулу и Нана родились с модифицированной ДНК, которая делет их устойчивыми к ВИЧ. По его словам, достичь такого результата ему удалось с помощью инструмента редактирования генов CRISPR-Cas9, который он применял до рождения.

Несмотря на то, что Цзянькуй окрестил результаты исследования "прорывом и гордостью", коллеги-ученые осудили эксперимент, назвав его "чудовищным", "неэтичным" и "огромным ударом" по репутации китайских биомедицинских исследований.

Читайте также: В легких человека ученые открыли ранее неизвестные науке клетки