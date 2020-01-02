Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

В Китае осудили ученого: он создал генномодифицированных детей

В Китае осудили ученого: он создал генномодифицированных детей - Фото
Хэ Цзянькуй (фото - ЕРА)
02.01.2020, 12:33

Хэ Цзянькуй редактировал гены девочек, которые родились с устойчивостью к ВИЧ

Китайского генетика Хэ Цзянькуя приговорили к трем годам заключения и штрафу в три миллиона юаней (около $430 000) за незаконное редактирование человеческого генома. Об этом сообщает CNN.

Его напарник Чжан Ренкли получил два года тюрьмы и штраф 1 миллион юаней ($143 000), а Цинь Цзиньчжоу – полтора года условно и штраф в размере 500 000 юаней ($71 600 долларов США).

Читайте также: В Китае скрестили свинью с обезьяной: фото

Суд постановил, что "трое обвиняемых, не получив разрешения, ради получения прибыли преднамеренно нарушили национальное законодательство о научных исследованиях, переступили черту научной и медицинской этики и опрометчиво применили технологию редактирования генов к человеку".

В 2018 году Хэ Цзянькуй сообщил, что девочки-близнецы Лулу и Нана родились с модифицированной ДНК, которая делет их устойчивыми к ВИЧ. По его словам, достичь такого результата ему удалось с помощью инструмента редактирования генов CRISPR-Cas9, который он применял до рождения.

Несмотря на то, что Цзянькуй окрестил результаты исследования "прорывом и гордостью", коллеги-ученые осудили эксперимент, назвав его "чудовищным", "неэтичным" и "огромным ударом" по репутации китайских биомедицинских исследований.

Читайте также: В легких человека ученые открыли ранее неизвестные науке клетки

Напишите нам
ученый вич генетика Хэ Цзянькуй генномодифицированные дети CRISP биоэтика
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 