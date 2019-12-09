В Китае скрестили свинью с обезьяной: фото

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Группа ученых из Государственной лаборатории стволовых клеток и репродуктивной биологии в Пекине впервые вывела гибрид свиньи и примата, передает New Scientist.

Свиньи, скрещенные с обезьяной, впервые родились живыми, но умерли в течение недели. Два поросенка выглядели нормально, хотя небольшая часть их клеток была получена от обезьян.

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Остается неясным, почему погибли поросята, говорит руководитель проекта Танг Хай. Поскольку погибли и нехимерные свиньи, ученые подозревают, что их смерть связана с процессом искусственного оплодотворения, а не со скрещиванием.

Конечной целью работы является выращивание человеческих органов у животных для трансплантации. Но результаты показывают, что до этого еще далеко, говорит команда ученых.

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