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В Китае скрестили свинью с обезьяной: фото

В Китае скрестили свинью с обезьяной: фото - Фото
Иллюстративное фото: pixabay
09.12.2019, 09:35

Конечная цель проекта – выращивание у животных человеческих органов для трансплантации

Группа ученых из Государственной лаборатории стволовых клеток и репродуктивной биологии в Пекине впервые вывела гибрид свиньи и примата, передает New Scientist.

Свиньи, скрещенные с обезьяной, впервые родились живыми, но умерли в течение недели. Два поросенка выглядели нормально, хотя небольшая часть их клеток была получена от обезьян.

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Остается неясным, почему погибли поросята, говорит руководитель проекта Танг Хай. Поскольку погибли и нехимерные свиньи, ученые подозревают, что их смерть связана с процессом искусственного оплодотворения, а не со скрещиванием.

Конечной целью работы является выращивание человеческих органов у животных для трансплантации. Но результаты показывают, что до этого еще далеко, говорит команда ученых.

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