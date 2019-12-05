Ученые впервые в истории измеряли пульс синего кита: видео

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Биологи разработали устройство, которые позволило им неинвазивно прикрепить его к киту и понаблюдать за ритмом его сердца

Американские ученые сумели впервые в истории измерить частоту сердечных сокращений у самого большого животного - синего кита. Об этом сообщает Reuters

Кардиограмму записывали около девяти часов. Ученые выяснили, что сердце кита пульсирует в разных режимах. Максимальная частота - 37 ударов в минуту, а минимальная - два удара при погружении на глубину. 

По их словам, основная трудность заключалась в том, что кит - это очень большое животное, его сердце расположено в нижней части тела и добраться до него ранее не представлялось возможным.

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Теги: синий кит, наука, ученые, природа, пульс, электрокардиограмма
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