Япония спустя десятилетия возобновила охоту на китов

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Сегодня, 1 июля, первые суда отошли от Японии для охоты на китов. Страна возобновила коммерческую охоту спустя десятилетия, после выхода из Международной комиссии по промыслу китов, сообщает AFP.

Сегодня на охоту из порта Кусиро на севере Японии вышли пять судов.

Отмечается, что решение властей Японии раскритиковали активисты и страны, не занимающиеся китобойным промыслом. Однако японские китобойные сообщества это решение поприветствовали.

Суда будут выходить на охоту и из других японских портов. Агентство по рыболовству установило лимит: 227 китов за сезон, до конца декабря.

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