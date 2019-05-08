Шпионивший на РФ кит вернул людям упавший в море iPhone: видео

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В описании к видео сказано, что это, вероятно, то самое сбежавшее от россиян животное, которое ранее заподозрили в шпионаже

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В сети появилась видеозапись, как кит-белуха возвращает владельцу уроненный в воду смартфон. Ролик опубликован на канале в YouTube.

Белуха вынырнула из воды с гаджетом в зубах и передала стоящим на пирсе людям, которые были в изумлении от происходящего.

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В описании к видео сказано, что это, вероятно, то самое сбежавшее от россиян животное, которое ранее заподозрили в шпионаже.

Как пишет местное издание Aftenposten, в конце апреля норвежские рыбаки обнаружили белуху, которую, вероятно, тренировал российский ВМФ и нацепил на нее камеру GoPro с маркировкой Equipment St. Petersburg (имущество Санкт-Петербурга) для получения информации с территорий, куда заплывает кит. Из-за этого животное в шутку прозвали российским шпионом. Отмечается, что использование млекопитающих в целях разведки практиковалось во времена холодной войны. Теперь кит обитает в Норвегии.

Фото: www.nrk.no

Фото: www.aftenposten.no

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Теги: кит, видео, норвегия, белуха, самартфон
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