Охота китов с помощью пузырьковой сети: удивительное видео

Ученые из Гавайского университета сняли на видео, как горбатые киты охотятся в водах у юго-восточного побережья Аляски. Видео опубликовано на YouTube-канале University of Hawai‘i News.

Пузырьковая сеть - это техника для поимки криля, используемая китами. Кит ныряет под мелких рыб и затем начинает выдыхать воздух, при этом поднимаясь к поверхности по спирали.

Ученые сняли процесс охоты не только с беспилотника, но и поставили камеры на самих китов.

По словам ученых, около трех тысяч горбатых китов приплывают на Аляску летом. Зимой - в период размножения - они находятся на Гавайях.

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