Ученые смоделировали последствия ядерной войны между НАТО и РФ

Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Американские исследователи считают, что за последние два года риск ядерной войны между НАТО и Россией резко возрос

Ученые из проекта Наука и глобальная безопасность Принстонского университета создали модель последствий от вероятного "ограниченного" ядерного противостояния между Североатлантическим Альянсом (НАТО) и Россией. Видео было опубликовано на YouTube-канале одного из руководителей этого проекта Алекса Глесера. 

Для создания видеоролика были использованы обширные наборы данных о ядерном оружии, его запасах у обеих сторон конфликта, а также о возможных целях для каждой конкретной ракеты. 

Согласно показанному сценарию, Россия наносит удар по приграничным районам Польши и Германии, стремясь ограничить силы Альянса в регионе Центральной и Восточной Европы, а в ответ НАТО применяют ядерное оружие по Калининградской области. 

В последствии от "локального" конфликта, по подсчетам ученых, уже в первые часы погибнет примерно 91,5 млн. человек. 

По мнению ученых, за последние два года риск ядерной войны резко возрос, в том числе из-за недавнего выхода США и РФ из договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД). 

  • 2 августа США формально вышли из договора о ликвидации ракет средней и малой дальности с Россией.
  • В тот же день в США заявили о разработке новых ракет средней дальности.
  • Зимой 2019 г президент США Дональд Трамп обвинил РФ в нарушении договора из-за разработки в России нового типа крылатой ракеты.
  • На фоне прекращения действия ДРСМД между США и Россией, министр иностранных дел Германии Хайко Маас предостерег стороны от новой ядерной гонки.

Читайте также: Перед выходом из договора с Россией США купили ракет на $1,1 млрд

Отправить:
Распечатать:
Теги: модель, рсмд, ядерный конфликт
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
Ученые смоделировали последствия ядерной войны между НАТО и РФ
Ученые смоделировали последствия ядерной войны между НАТО и РФ
Футбол. Где и когда смотреть матчи Лиги чемпионов: видео
Футбол. Где и когда смотреть матчи Лиги чемпионов: видео
В Киеве повторно "открыли" стеклянный мост Кличко: видео
В Киеве повторно "открыли" стеклянный мост Кличко: видео
Недвижимость Портнов сообщил об аресте бывших активов Порошенко
ЗЕ реформа или рынок ЗЕ: главные вызовы для "Слуги народа"
Мнение ЗЕ реформа или рынок ЗЕ: главные вызовы для "Слуги народа"
Нафтогаз законтрактовал в Европе крупный объем газа
ТЭК Нафтогаз законтрактовал в Европе крупный объем газа
Популярное
фото/видео
Ученые смоделировали последствия ядерной войны между НАТО и РФ
Ученые смоделировали последствия ядерной войны между НАТО и РФ
Футбол. Где и когда смотреть матчи Лиги чемпионов: видео
Футбол. Где и когда смотреть матчи Лиги чемпионов: видео 07:00
В Киеве повторно "открыли" стеклянный мост Кличко: видео
В Киеве повторно "открыли" стеклянный мост Кличко: видео 16.09.19, 22:40
Bihus: Охрана Медведчука тренируется на острове в Киеве - видео
Bihus: Охрана Медведчука тренируется на острове в Киеве - видео 16.09.19, 21:54
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
 