В США заявили о разработке новых ракет средней дальности

Конгресс США (фото - Pixabay)

После сегодняшнего истечения срока действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности США планируют разрабатывать и проводить испытания новых ракет наземного базирования средней дальности. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Однако будущие разработки и проведение испытаний оказались под вопросом в связи с противостоянием со стороны демократов в Палате представителей американского Конгресса, которые блокируют выделение финансирования.

По проекту бюджета на 2020 финансовый год, администрация президента США Дональда Трампа запросила $96 млн на разработку ракет. Сенат, контролируемый республиканцами, поддерживает выделение финансирования.

"Если вы урежете эти средства, это помешает Министерству обороны дать ответ России на нарушение договора", - приводит Reuters слова высокопоставленного чиновника в министерстве.

По его словам, сокращение финансовых средств окажется на руку Кремлю. В Пентагоне надеются, что финансирование будет восстановлено, как только Палата представителей и Сенат разрешат свои противоречия. Соответствующее обсуждение должно состояться в ближайшие недели, сообщила пресс-секретарь Комитета Сената по вооруженным силам.

ДРСМД запрещал России и США иметь в арсенале обычные и ядерные ракеты наземного базирования дальностью от 500 до 5,5 тысячи километров.

Сегодня США формально выходят из договора о ликвидации ракет средней и малой дальности с Россией.

Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности был подписан президентом США Рональдом Рейганом и президентом СССР Михаилом Горбачевым в 1987 году.

Стороны договорились не производить, не испытывать и не разворачивать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней (1000-5500 км) и малой (500-1000 км) дальности.

На фоне прекращения действия ДРСМД между США и Россией, министр иностранных дел Германии Хайко Маас предостерег стороны от новой ядерной гонки.