Берлин предостерегает перед новой ядерной гонкой

Хайко Маас (фото - bmjv.de)

На фоне прекращения действия ДРСМД между США и Россией, министр иностранных дел Германии Хайко Маас предостерег стороны от новой ядерной гонки. Об этом сообщает DW.

По словам главы МИД Германии, Берлин "жалеет, что Россия не сделала необходимого для спасения ДРСМД".

Как информирует издание, Маас заявил, что в 2020 году Германия воспользуется голосованием в Совете Европейского Союза для продвижения новых форм контроля над вооружением.

По словам Мааса, сегодня в мире есть примерно 14 000 ядерных боеголовок, а инвестиции в новые системы вооружения увеличиваются.

31 июля президент США Дональд Трамп заявил о намерениях заключить сделку с Россией в сфере контроля за вооружениями.

1 февраля 2019 года США вышли из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности. Россия на следующий день заявила о зеркальном ответе, но приостановила действие договора только 4 марта. Генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что Альянс не откажется от ядерного оружия, если этого не сделают РФ и Китай. Ранее США и НАТО обвинили РФ в нарушении условий ДРСМД, Москва заявляет, что ничего не нарушала, потому ракета летит на 498 км, а не на запрещенные 500 км.