Трамп хочет заключить с Россией новую сделку по вооружениям

Дональд Трамп (фото - EPA)

Президент США Дональд Трамп намерен заключить сделку с Россией в сфере контроля за вооружениями. Об этом он заявил в интервью каналу C-Span.

"Я думаю, мы заключим сделку с Россией, где контроль над вооружениями будет у нас", - сказал Трамп

До этого советник президента по нацбезопасности Джон Болтон говорил, что договор о сокращении стратегических наступательных вооружений, который истекает в начале 2021 года, вряд ли будет продлен.

Договор изначально был несовершенен, поскольку не регулирует тактическое ядерное оружие малой дальности и российские системы доставки боезарядов, напомнил Болтон.

Ранее сообщалось, что суд в Нью-Йорке отклонил иск Демократической партии США, в котором утверждалось, что члены предвыборного штаба Дональда Трампа находились в сговоре с российской стороной.