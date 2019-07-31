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Трамп хочет заключить с Россией новую сделку по вооружениям

Трамп хочет заключить с Россией новую сделку по вооружениям - Фото
Дональд Трамп (фото - EPA)
31.07.2019, 08:55

"Я думаю, мы заключим сделку с Россией, где контроль над вооружениями будет у нас", - сказал президент США

Президент США Дональд Трамп намерен заключить сделку с Россией в сфере контроля за вооружениями. Об этом он заявил в интервью каналу C-Span.

"Я думаю, мы заключим сделку с Россией, где контроль над вооружениями будет у нас", - сказал Трамп

До этого советник президента по нацбезопасности Джон Болтон говорил, что договор о сокращении стратегических наступательных вооружений, который истекает в начале 2021 года, вряд ли будет продлен.

Договор изначально был несовершенен, поскольку не регулирует тактическое ядерное оружие малой дальности и российские системы доставки боезарядов, напомнил Болтон.

Ранее сообщалось, что суд в Нью-Йорке отклонил иск Демократической партии США, в котором утверждалось, что члены предвыборного штаба Дональда Трампа находились в сговоре с российской стороной.

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дональд трамп
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