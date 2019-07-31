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Судья отклонил иск демократов о сговоре штаба Трампа с Россией

Судья отклонил иск демократов о сговоре штаба Трампа с Россией - Фото
Дональд Трамп (фото - ЕРА)
31.07.2019, 07:33

Окружной судья заявил, что РФ была главным нарушителем в возможном вмешательстве в выборы в США

Иск Демократической партии США, в котором утверждалось, что члены предвыборного штаба Дональда Трампа находились в сговоре с российской стороной, был 30 июля отклонен судом в Нью-Йорке. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Судья отметил, что не может быть каких-либо утверждений о том, что кто-либо из штаба выкрал документы из Национального демократического комитета (DNC, - ред.)

"В иске, поданном комитетом, утверждалось, что члены штаба Трампа находились в сговоре с Россией, порталом WikiLeaks, зятем Трампа Джаредом Кушнером и другими. Сторона Трампа и адвокаты других подозреваемых опровергли обвинения", - отмечается в сообщении.

Окружной судья Джон Коэлтл постановил, что Россия, несомненно, была "главным" правонарушителем в предполагаемом преступном деянии, но в судах США невозможно вести процессы против целой страны, за исключением особых обстоятельств, которых нет в этом деле.

Коэлтл сказал, что действия предвыборного штаба Трампа и других лиц были защищены Первой поправкой к Конституции США, в которой говорится о свободе слова и прессы.

"DNC не утверждает, что какие-либо факты правдоподобно свидетельствуют о том, что кто-либо из обвиняемых, кроме Российской Федерации, играл какую-либо роль во взломе компьютеров DNC или в краже его информации. Эти действия приписываются только Российской Федерации", - написал судья в своем заключении.

"В DNC не оспаривают, что опубликованные документы имели общественное значение. Поэтому Первая поправка защищает публикацию украденных документов", - добавил Коэлтл.

25 июля бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер, который расследовал российское вмешательство в американские выборы 2016 года, заявил, что это вмешательство было неоднократным.

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Роберт Мюллер Россия США дональд трамп выборы вмешательство
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