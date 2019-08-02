США выходят из ядерного договора с РФ

Дональд Трамп, Владимир Путин (фото - EPA)

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Сегодня США формально выходят из договора о ликвидации ракет средней и малой дальности с Россией. По мнению многих экспертов, это грозит началом новой гонки вооружений, сообщает ВВС.

МИД РФ уже официально объявил о прекращении действия договора, сообщает РИА Новости.

"Бесценный предохранитель ядерной войны утрачен", - заявил генсек ООН Антониу Гутерреш.

Зимой 2019 г президент США Дональд Трамп обвинил РФ в нарушении договора из-за разработки в России нового типа крылатой ракеты.

В США утверждают, что россияне разворачивают ракеты 9M729 или "Искандер-М". Все члены НАТО поддержали обвинения Вашингтона. Однако в Кремле это отрицают.

В феврале Трамп анонсировал выход из соглашения в случае, если до 2 августа Россия не восстановит выполнение его условий.

После этого президент РФ Владимир Путин приостановил выполнение обязательств по договору.

Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности был подписан президентом США Рональдом Рейганом и президентом СССР Михаилом Горбачевым в 1987 году.

Стороны договорились не производить, не испытывать и не разворачивать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней (1000-5500 км) и малой (500-1000 км) дальности.

На фоне прекращения действия ДРСМД между США и Россией, министр иностранных дел Германии Хайко Маас предостерег стороны от новой ядерной гонки.